سلسلة حرائق متنقلة في صيدا والجنوب

شهدت منطقة الشرحبيل شمال شرق مدينة صيدا اندلاع حريق لجهة بلدة علمان حيث أتت النيران على مساحة من الاعشاب وتعمل عناصر إطفاء بلدية صيدا على إخماده.

كما شب حريق آخر في بستان حمضيات وفواكه لصاحبه أبو نادر الحريري في البابلية جنوبا التهمت نيرانه عددا كبيرا من الاشجار مما تسبب بأضرار فادحة شملت شبكات الري داخل البستان وعملت عناصر الاطفاء على إهماد الحريق والسيطرة عليه.

وفي هذا الاطار، شب حريق في محلة سينيق أتى بفعل امتداد نيرانه على مساحة واسعة من الاشجار المحاذية لاوتوستراد الجنوب، فيما تعمل فرق الاطفاء على إخماد الحريق لتطويق النيران والحد من وقوع المزيد من الأضرار.

كما أفادتنا مندوبتنا في صيدا، أن حريقا اندلع في الجهة الشمالية لبلدة بقسطا المطلة على بلدة علمان تسبب به الطقس الحار والرياح الخماسينية التي ترافقه حيث امتدت رقعة النيران قرب المباني السكنية.

وعلى الفور، عملت عناصر سرية إطفاء بلدية صيدا وعناصر شرطة بلدية بقسطا على إخماد النيران ومنع تمددها.