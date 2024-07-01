سلسلة عمليات لـ"حزب الله".. ماذا في تفاصيلها؟

تواصَل القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان ليلاً وحتى ساعات الفجر الأولى، إذ شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتَين فجراً على بلدة كفركلا، الأولى على حي الظهور والثانية على حي المسيل.

كما شنّ الطيران الحربي على منزل في الحارة الشرقية لبلدة رب ثلاثين.

وصباح اليوم، استهدف الطيران الحربي منزلاً في بلدة البياضة – قضاء صور، قبل أن يشنّ غارة أخرى على بلدة بليدا.

فيما أعلن “حزب الله” عن استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية، كما استهدف مبنى يستخدمه جنود اسرائيليين في مستعمرة راموت ‏نفتالي بالأسلحة المناسبة، ومبنى آخر في مستعمرة ‏دوفيف، وثالث في المطلة.

كما قصف الحزب موقع ‌‏معيان باروخ بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة مما أدى إلى اندلاع النيران بداخله، بحسب بيانات الاعلام الحربي الصادرة عن “حزب الله”.

وخرق الطيران الحربي الاسرائيلي لجدار الصوت لمرات عدة في كافة مناطق الجنوب اللبناني وسمعت أصوات إنفجارات كبيرة في المناطق.

وأعاد الطيران الحربي الاسرائيلي استهداف بلدة كفركلا بغارتين في المكان ذاته، كما أغار على بلدة عيتا الشعب.

من جهة ثانية، اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، اليوم الإثنين، أنه “يجب شن حرب وإقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان بدلاً من إبقاء هذه المنطقة في أرضنا”.