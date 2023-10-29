سلسلة عمليات لـ "حزب الله" جنوبًا.. تدمير تجهيزات للعدو وإصابات مباشرة

أعلن “حزب الله” في بيان أنّ مقاتليه استهدفوا عند الساعة الرابعة من عصر اليوم ‏الأحد، موقع راميا بالأسلحة المناسبة، وتم تدمير قسم من تجهيزاته.

وفي بيان آخر، أعلن الحزب أنّ مقاتليه استهدفوا عند الساعة الرابعة عصرًا قوة مشاة إسرائيلية في موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية الموجّهة، وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة، إضافةً إلى إصابة تجهيزاته إصابةً مباشرة.

عصرًا أيضًا، استهدف “حزب الله” مسيرة إسرائيلية في منطقة شرق الخيام بصاروخ أرض جو، وتمت إصابتها إصابة مباشرة، وشوهدت بالعين المجردة وهي تسقط داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعند الساعة 15:45 من بعد ظهر اليوم، وبعد متابعة ورصد دقيق، اكتشف مقاتلو الحزب قوة مشاة إسرائيلية في موقع المالكية ومحيطه، فقاموا باستهدافها على الفور بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.

كذلك استهدف مقاتلو الحزب عند الساعة 12,45 ظهر اليوم الأحد، موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وأوقعوا فيه إصابات مباشرة.

إلى ذلك، نعى “حزب الله” في بيان، محمد نجيب حلاوي “شهيد” من بلدة كفركلا في جنوب لبنان.