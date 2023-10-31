سلسلة قرارات للحلبي تطال بعض إدارات وزارة التربية

أصدر وزير التربية عباس الحلبي القرار رقم 904/م/2023 الذي ألغى بموجبه مفاعيل القرار رقم 965/م/2019 تاريخ 30/12/2019 المتعلق بتحديد مهام السيدة سحر علي جعفر في أمانة سر المصادقات الجامعية في وزارة التربية والتعليم العالي .

كذلك أصدر الوزير الحلبي المذكرة رقم 117/م/2023 بتاريخ 31/10/2023، وكلف بموجبها السيد حسن حسين شري وهو أستاذ تعليم ثانوي، بمهام أمين سر المصادقات الجامعية في المديرية العالمة للتعليم العالي، بدلًا من السيدة سحر جعفر، وذلك إضافة إلى المهام التي كان مكلفا بها السيد شري كرئيس لدائرة القضايا في التعليم المهني والتقني .

من جهة ثانية أصدر القرار رقم 903/م/2023 تاريخ 31/10/2023 الذي الغى بموجبه مفاعيل القرارات والمذكرات المتعلقة بنقل المدرسة في ملاك المديرية العامة للتربية السيدة أمية عمر العلي لمساعدة الموظفين الإداريين في الوزارة، وبالتالي فقد نص القرار الجديد 903 على إلحاقها بمركز عملها الأساسي في متوسطة الخيارة في البقاع .

كما أصدر القرار رقم 905/م/2023 تاريخ 31/10/2023 الذي عدّل بموجبه القرار رقم 1186/م/2010 تاريخ 17/8/2010 المتعلق بتحديد مهام أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التربية المكلفين بمساعدة الموظفين الإداريين في المديرية العامة للتعليم العالي. وقد نص القرار 905 أيضًا على إلغاء القرار رقم 609/م/2017 تاريخ 11/7/2017 المتعلق بتحديد مهام السيد عبد المولى محمد شهاب الدين في أمانة سر لجنة الإعتراف بالدراسات ومعادلة شهادات التعليم العالي.

كذلك أصدر الوزير الحلبي القرار رقم 916/م/2023 الذي كلف بموجبه السيد محمد علي عفيف عيتاني وهو أستاذ تعليم ثانوي بمهام أمانة سر قسم الكولوكيوم ولجنة الاعتراف بالدراسات ومعادلة شهادات التعليم العالي وفاقا للمهام المحددة في القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 ، أي بدلا من السيد شهاب الدين .