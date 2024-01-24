سلسلة قرارات لوزير المالية.. إليكم التفاصيل

أصدر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل سلسلة قرارات تتعلق بتمديد مُهَل.

وجاء في القرار الأول:

“تمدد لغاية 29/02/2024 ضمناً، مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي المقطوع والنسبي المفروض على المؤسسات التي تبيع مشروبات روحية بالقدح تستهلك في المحل نفسه عن سنة 2024″.

القرار الثاني:

” تمدد لغاية 29/02/2024 ضمناً، مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي على محلات بيع المشروبات الروحية ضمن أوعية أو زجاجات مقفلة عن سنة 2024″.

القرار الثالث:

” تمدد لغاية 29/02/2024 ضمناً، تقديم طلبات رخصة السماح بالتدخين للمؤسسات السياحية وتسديد الرسم عن سنة 2024″.

وتأتي هذه القرارات بناءً على ضرورة افساح المجال أمام المكلّفين المعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم المتوجبة وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح أو التسديد.

القرار الرابع:

” تمدد لغاية 31/01/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة المتوجبة عن المبالغ المدفوعة وفقاً لأحكام المادة 41 من قانون ضريبة الدخل خلال الفصل الرابع من العام 2023″.

وجاء هذا القرار من أجل إتاحة الفرصة للمكلفين للالتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم.