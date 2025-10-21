سلسلة لقاءات سياسية وقضائية واجتماعية في قصر بعبدا

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية وصحية واجتماعية.

النائب وليد البعريني:

سياسيا، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، النائب وليد البعريني الذي أوضح بعد اللقاء، انه بحث مع رئيس الجمهورية في الأوضاع العامة في البلاد، “واكدنا تأييدنا للمواقف التي تصدر عن فخامته لاسيما في موضوع التفاوض وحصرية السلاح، خصوصا ان رئيس الجمهورية يتعاطى بحكمة مع هذين الملفين الدقيقين لتجنيب البلاد أي صدام داخلي”. وأشار النائب البعريني الى ان البحث تناول أيضا قضايا تهم منطقة عكار واهاليها.

الوزير والنائب السابق ميشال فرعون:

واستقبل الرئيس عون النائب والوزير السابق ميشال فرعون يرافقه الدكتور أنطوان مسرة والأستاذ آلان خبيه الذين وجهوا له الدعوة للمشاركة في اللقاء التشاوري الذي سيعقد في 20 تشرين الثاني المقبل في متحف روبير معوض الخاص، والذي سيمهد لاصدار الجزء الثاني من الكتاب الذي سبق ان صدر الجزء الأول منه بعنوان ” لبنان والنمسا خبرات مقارنة، حياد لبنان الرسمي في اطار جامعة الدول العربية”. وسيحمل الجزء الثاني عنوان “حياد لبنان الرسمي في اطار جامعة الدول العربية – حياد لبنان واللبنانيين، إقفال لبنان الساحة والساحات”.

وأوضح النائب السابق فرعون ان هذا الموضوع يستند الى ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية والبيان الوزاري لحكومة الإنقاذ والجزء الأول من الكتاب، مع صياغة توليفية حول حياد لبنان الرسمي، وتأكيد حياد لبنان في الوثائق الرسمية. ولفت الى ان هذه المبادرة تأتي بمشاركة النمسا من خلال خبرتها في الحياد، مشيرا الى مشاركة خبراء وجامعيين لبنانيين في حياد لبنان الرسمي في التطبيق والثقافة والذاكرة والتربية.

وخلال اللقاء تم التطرق الى دقة المرحلة التي تحتاج الى تطبيق القرارات المتعلقة بحصرية السلاح وإلاصلاح.

ويتولى إدارة اللقاء التشاوري وجمع وكتابة الخلاصة التوليفية التي ستصدر في الجزء الثاني كل من: ميشال فرعون، أنطوان مسرة، “مؤسسة أداء”، والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم.

المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة لسلامة الطرقات:

واستقبل الرئيس عون المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة لسلامة الطرقات JEAN TODT يرافقه مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان (WFP) السيد Mathew Hollinguorth ورئيس بلدية شتورة ميشال مطران رئيس المرصد اللبناني للسلامة المرورية لدى “جوستيسيا” . وقد اطلع TODT الرئيس عون على الحملات التي يشرف عليها لتحقيق ملف السلامة المرورية في دول العالم ودعم مسار خفض عدد القتلى والجرحى الناتج عن حوادث السير، موردا سلسلة إحصاءات حول الحوادث المرورية في عدد من بلدان العالم، والتي تظهر ارتفاعا ملحوظا في نسبة القتلى والجرحى.

وشدد TODT على ضرورة تنظيم حملات توعية تشارك فيها شخصيات ذات حضور في المجتمعات، سواء كانت رسمية او ثقافية او فنية او رياضية، لايصال رسائل التوعية بشكل جيد ومفيد، خصوصا لجهة ضرورة ارتداء “الخوذة” لراكبي الدراجات، إضافة الى مراقبة السرعة وعدم شرب الكحول او التكلم على الهاتف الخليوي خلال السير، لأن كل هذه الاعمال تسبب حوادث سير قاتلة. واقترح ان يجتمع وزراء الصحة والاشغال والداخلية والتربية ليضعوا معا قواعد جديدة للسلامة المرورية، والتشدد في تطبيق القانون، لافتا الى ان أجهزة الأمم المتحدة جاهزة للمشاركة في برامج التوعية للسلامة المرورية.

وقدم TODT للرئيس عون ” خوذة” نموذجية متمنيا ان تعمم على راكبي الدراجات في لبنان للمحافظة على سلامتهم خلال تنقلهم على الطرق لاسيما وانه لاحظ خلال انتقاله من الفندق الى قصر بعبدا ان ركاب الدراجات لا يضعون خوذات على رؤوسهم ما يعرضهم للخطر المحتوم.

وحيا الرئيس عون TODT منوها بالجهود التي يقوم بها من اجل تعميم ثقافة السلامة المرورية، مرحبا بأي مساعدة تقدمها الأمم المتحدة في هذا الاتجاه، ومؤكدا على ان التعليمات صدرت الى الأجهزة الأمنية بالتشدد في تطبيق قانون السير والمحافظة على سلامة المواطنين.

وفد طبي:

صحيا، استقبل الرئيس عون رئيس جمعية أطباء الانف والاذن والحنجرة وجراحة الوجه والعنق الدكتور رائد رطيل مع وفد ضم الدكاترة: ميشلين معماري، مصطفى سويدان، رامي عبادي، مايا زيعور، ندى سويدان، وبول عودة، الذين نقلوا الى رئيس الجمهورية معاناة أطباء الجلد والاذن والحنجرة وجراحة التجميل، من وجود تعديات على مهنة التجميل من قبل اشخاص ينشئون مراكز تجميل خلافا للقانون ومن دون أي ترخيص قانوني، ولا يحملون شهادات طبية تسمح لهم بممارسة طب التجميل، فضلا عن وجود شهادات مزورة، ويحظى هؤلاء المخالفون بتغطية من جهات نافذة في لبنان، ما أدى الى تشويه في سمعة الأطباء الذين يمارسون جراحة التجميل ويجرون عمليات جراحية وغير جراحية. وأورد الأطباء نماذج عن المخالفات المرتكبة في هذا الاتجاه إضافة الى توزيع منتحلي الصفة ادوية مزورة وأخرى انتهت فترة صلاحياتها ما يعرض المرضى للخطر، علما انه سجلت حوادث عدة في هذا المجال. واقترح الوفد الطلب الى وزارتي الصحة والداخلية التشدد في تطبيق القوانين التي ترعى جراحات التجميل إضافة الى تنظيم حملات توعية والتدقيق في هويات ممارسي هذه المهنة. وقدر الوفد عدد مراكز التجميل غير الشرعية في لبنان بنحو 1500 مركز.

ورد الرئيس عون مؤكدا على ان المسؤولية مشتركة بين المواطنين والأطباء لمكافحة عمل منتحلي الصفة والابلاغ عنهم لدى الأجهزة المختصة لمنعهم ومحاسبتهم، داعيا الى تعزيز حملات التوعية لئلا يقع المواطن ضحية حملات غش وتزوير. واكد الرئيس عون للوفد انه سيعطي تعليماته للأجهزة الأمنية المختصة بتفعيل حملات الدهم والمراقبة لمنع استمرار هذا النوع من المخالفات، لاسيما وان حياة الانسان هي أولوية.

رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية:

واستقبل الرئيس عون رئيس الجامعة اللبنانية- الأميركية LAU الدكتور شوقي عبد الله يرافقه الدكاترة زينة خوري وسامي رزق وسعد الزين وكريستيان اوسي وعرض معهم أوضاع الجامعة. وخلال اللقاء وجه الدكتور عبد الله دعوة الى رئيس الجمهورية لحضور الاحتفال الذي سيقام في 9 كانون الأول المقبل لمناسبة مرور مئة عام على انشاء المركز الطبي للجامعة اللبنانية- الأميركية مستشفى رزق في الاشرفية. وتطرق الحديث الى واقع التعليم الجامعي في لبنان والوضع الصحي عموما، وما حققه المركز الطبي للجامعة- مستشفى رزق من إنجازات في المجالين الصحي والطبي.

واستقبل رئيس الجمهوريّة جوزف عون وفداً قضائياً فرنسياً رفيع المستوى برئاسة مديرة شؤون القضايا الجنائية والعفو السيدة Laureline Peyrefitte، في حضور وزير العدل القاضي عادل نصار.

وأكّد الرئيس عون، خلال اللقاء، “أهمية تعزيز التعاون والدعم في الشأن القضائي”، مشدداً على أنّ “معظم مشاكل لبنان كانت نتيجة غياب التدابير القضائية، وأنّ هناك اليوم مساراً جدّياً لتفعيل عمل القضاء الذي بدأ يقوم بواجباته