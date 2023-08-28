سلسلة لقاءات في السراي.. وعودة النازحين على طاولة البحث

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين في السراي، حيث تناول البحث ملف عودة النازحين السوريين، والمهمة التي يقوم بها شرف الدين في هذا السياق بقرار من مجلس الوزراء.

كما تطرق البحث إلى موضوع النزوح الأخير الذي يحصل عبر المعابر غير الشرعية، وسبل ضبط الحدود، وسيتابع النقاش في اجتماع موسع يعقد غدًا.

كما استقبل الرئيس ميقاتي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم، الذي أوضح بعد اللقاء “أنه قدم نسخة من التقرير السنوي الأول للهيئة، كما جرى عرض للأمور المتعلقة بعمل الهيئة والخطة المستقبلية لها”.

والتقى رئيس الحكومة وفدًا من “المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة” ضمّ: انطوان جبران، سليم مكسور ونزيه رعد، وجرى عرض لمطالب المجلس.

كذلك استقبل ميقاتي النائب أحمد الخير والنائب السابق هادي حبيش.

وقال الخير: “جرت خلال الاجتماع متابعة عدد من الشؤون الإنمائية التي تخص المنية وعكار. وشكرناه باسم “تكتل الاعتدال الوطني” على متابعة تنفيذ وصلة طرابلس – البداوي -عكار”.

واستقبل رئيس الحكومة سفير قبرص في لبنان بانايوتيس كيرياكو، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان.

ومن زوار السراي سفير لبنان في المملكة المتحدة رامي مرتضى.