سلسلة لقاءات في بعبدا تناولت شؤوناً وزارية وإنمائية ورياضية

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات وزارية وسياسية وإنمائية ورياضية، تناولت شؤونًا تتعلق بالصناعة الوطنية والإنماء في البقاع والرياضة اللبنانية.

فقد استقبل الرئيس ميشال عون وزير الصناعة جو عيسى الخوري الذي أطلعه على التحضيرات الجارية لافتتاح معرض الصناعة اللبنانية في 29 تشرين الأول بالواجهة البحرية لبيروت، بمشاركة أكثر من 190 عارضًا على مساحة تتجاوز عشرة آلاف متر مربع. وأكد الوزير ضرورة حماية الصناعة الوطنية وضمان سلامة الغذاء.

كما التقى الرئيس عون النواب السابقين إيلي ماروني وطوني بو خاطر وعاصم عراجي الذين عرضوا معه أبرز حاجات منطقة البقاع، وبينها معالجة تلوث نهري الليطاني والبردوني، واستكمال الأوتوستراد العربي، وإنارة طريق ضهر البيدر وترشيش-زحلة، وتشغيل مستشفى برالياس الحكومي. ووعدهم الرئيس بمتابعة هذه الملفات مع الوزارات المعنية.

من جهة أخرى، اطّلع عون من رئيس الهيئة الناظمة لزراعة القنب الطبي والصناعي الدكتور داني فاضل على سير عمل الهيئة وخطة تنظيم زراعة القنب في البقاع، بما يضمن مصلحة الدولة والمزارعين.

وفي الشأن الرياضي، استقبل رئيس الجمهورية وفد الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة برئاسة وليد القاصوف الذي أهداه كأس بطولة غرب آسيا للسيدات التي أحرزها المنتخب اللبناني في الأردن.

وهنأ الرئيس عون اللاعبات على الإنجاز، معتبرًا أن هذا الفوز يعكس صورة لبنان الإيجابية كـ”بلد الإنجازات والإرادة الصلبة”، ومؤكدًا أن النجاحات الرياضية تمنح الأمل بلبنان جديد يصنعه شبابه وشاباته بعزم وإصرار.