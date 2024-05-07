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سلسلة لقاءات قام بها الياس بو صعب.. وهذه تفاصيلها

منذ ساعة واحدة
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إستقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في مكتبه، في المجلس اليوم، وفداً من مكتب البنك الدولي في لبنان.

وخلال الللقاء، تم تقييم مشروع S2R2 المدعوم من البنك الدولي في وزارة التربية، الذي كان أطلق خلال تولي بو صعب منصب وزير للتربية.

ولاحقا، إجتمع بو صعب مع وفد من منظمة “كفى”. وخلال اللقاء، تمّ عرض اقتراح قانون يرمي إلى تعديل وإضافة بعض المواد في قانون العمل الصادر بتاريخ ١٩٤٦/٩/٢٣ وقانون الدخول إلى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الصادر في ١٩٦٢/٧/١٠ بهدف تنظيم العمل المنزلي.

كما استقبل بو صعب حاكم جمعية “أندية الليونز الدولية – المنطقة ٣٥١” المحامي سعيد علامة، يرافقه وفداً، وتمّت دعوته لرعاية مؤتمر المنطقة الـ55 وحضوره تحت عنوان “العدل والسلام”، الذي سيُقام في بيروت في 17 الشهر الجاري.

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