سلسلة لقاءات لباسيل في لندن: لتعميم مناخ الاستقرار.. وعودة النازحين

التقى رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في مقر رئاسة الوزراء في لندن، نائب مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط ajay sharma ومسؤول الشرق الأوسط في رئاسة الوزراء georges bowman يرافقه سفير لبنان في انكلترا رامي مرتضى، ونائب رئيس البعثة مروان فرنسيس.

في هذا الإطار، غرّد باسيل عبر حسابه على “تويتر” قائلًا إنّه “جرى البحث في ضرورة تعميم مناخ الاستقرار في المنطقة، ودور المملكة المتحدة في هذا الصدد، وتأثيره الإيجابي على لبنان”.

رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل في مقر رئاسة الوزراء في لندن، في اجتماع مع نائب مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الاوسط ajay sharma ومسؤول الشرق الاوسط في رئاسة الوزراء georges bowman , وذلك برفقة سفير لبنان في انكلترا رامي مرتضى و نائب رئيس البعثة مروان فرنسيس. وجرى… pic.twitter.com/rqZorc2rkN — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) July 3, 2023

كما التقى باسيل، في سياق زيارته إلى لندن، رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني اليسيا كورنز alicia kearns، حيث تناول البحث بشكل أساسي موضوع النزوح السوري وضرورة عودتهم الآمنة والكريمة إلى سوريا في مقابل السياسة الأوروبية القائمة على دمجهم في المجتمع اللبناني، ومخاطر ذلك على وجود لبنان وعلى أمن واستقرار أوروبا.

باسيل التقى أيضًا رئيس لجنة الصداقة مع لبنان في البرلمان البريطاني جون هايز، وجرى البحث في العلاقات بين البلدين والتحديات في المنطقة وتلك التي يواجهها لبنان، لا سيما في ملف النازحين السوريين.

فيما بحث باسيل في لقاء ثالث في البرلمان البريطاني مع البارونة نيكلسون Nickolson واللورد دبس dabs في موضوع إنشاء مجلس الأعمال اللبناني البريطاني لتشجيع التبادل التجاري والاستثمار بين الشعبين البريطاني واللبناني في البلدين ودول الانتشار.

التقى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في سياق زيارته الى لندن، رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني اليسيا كورنز alicia kearns، في حضور السفير في انكلترا رامي مرتضى و نائب رئيس البعثة مروان فرنسيس والسكرتير الاول في السفارة رشا حداد. وتناول البحث بشكل… pic.twitter.com/rC7M8jJmQM — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) July 3, 2023

وفي وزارة الخارجية البريطانية، التقى باسيل مدير عام شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستيفن هيكيstephen hickey ، حيث جرى البحث في ما يمكن أن تقوم به بريطانيا للمساعدة في العديد من الملفات وعلى رأسها الاستقرار الإقليمي واللبناني، الصراع مع إسرائيل، النزوح السوري، والاستحقاق الرئاسي.

كما اجتمع بالنائبة فيونا بروس fiona bruce وهي المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لحرية الأديان، وقد تم البحث في أهمية الحفاظ على التنوع وعلى الأقليات في لبنان والمشرق، وخطر النزوح على هذه التعددية، وكذلك مخططات ومخاطر تهجير المسيحيين.

التقى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في وزارة الخارجية البريطانية، مدير عام شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا ستيفن هيكي stephen hickey ، حيث جرى البحث في ما يمكن ان تقوم به بريطانيا للمساعدة في العديد من الملفات وعلى رأسها الاستقرار الاقليمي واللبناني، الصراع مع… pic.twitter.com/xx9mX79JfH — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) July 3, 2023