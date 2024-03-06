سلسلة لقاءات لبري في عين التينة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج في زيارة بروتوكولية وداعية بمناسبة قرب انتهاء مهامه في البنك الدولي. وكانت الزيارة مناسبة أيضاً للبحث في الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

وتابع بري المستجدات السياسية والميدانية في ضوء مواصلة اسرائيل عدوانها على قطاع غزة ولبنان خلال لقائه قائد قوات اليونيفل العاملة في الجنوب اللواء آرولدو لاثارو.

كما استقبل سفير الباراغواي في لبنان فرناندو باريسي، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان.

وبعد الظهر استقبل المدعي العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار.