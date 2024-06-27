سلسلة لقاءات لبرّي.. ماذا في التفاصيل؟

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه برّي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الوزيرة السابقة زينة عكر حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية.

كما تابع الرئيس بري الأوضاع العامة لاسيما الإقتصادية منها خلال لقائه وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام.

واستقبل الرئيس بري أيضاً الأمين العام الجديد للإتحاد البرلماني العربي الدكتور أحمد علوي باعبود في زيارة بروتوكولية قبل تسلمه مهامه كأمين عام للإتحاد إعتباراً من الاول من تموز، بحضور الأمين العام الحالي للإتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة والامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر ومدير العلاقات البرلمانية في الامانة العامة للإتحاد سمير نيحاوي.