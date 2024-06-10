سلسلة لقاءات لحميّة.. وهذه تفاصيلها

إستقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في مكتبه، صباح اليوم الاثنين، في الوزارة النائب جميل عبود، حيث جرى البحث في شؤون إنمائية مناطقية، ولاسيما صيانة الطرقات في طرابلس.

وأكد حمية خلال الاجتماع أن “وزارة الأشغال العامة والنقل، كانت قد أعطت توجيهاتها إلى الفرق المعنية والمكلفة فيها، لتقوم بالكشف تباعاً على الطرقات الأساسية، ومنها في طرابلس، ليصار بعدها إلى إعداد ملفاتها وذلك وفقاً للإعتمادات المتوافرة “.

وعند الظهر، التقى حمية مع النائبين وليد البعريني وأحمد رستم، على رأس وفد من اتحادي بلديات الدريب الغربي والأوسط، حيث عرض معهما شؤوناً إنمائية مناطقية تعنى بها الوزارة، ولاسيما ملف صيانة الطرقات في نطاق اتحادي بلديات الدريب الغربي والأوسط في عكار، مؤكداً أن ” الفرق المكلفة تقوم باالكشف تباعاً على طرقات المحافظة، والتي يُصار على إعداد ملفاتها تباعاً وفقاً للإعتمادات المتوافرة لدى الوزارة”.