سلسلة لقاءات لرئيس الجمهورية.. إليكم تفاصيلها

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال مايكل كوريلا مع وفد مرافق من قيادة المنطقة، في حضور سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت ليزا جونسون.

في مستهل اللقاء، هنّأ كوريلا رئيس عون الجمهورية بعيد الجيش، ثم جرى عرض للتعاون القائم بين الجيش اللبناني والجيش الأميركي وسبل تطويره في المجالات كافة. كما تطرّق البحث الى الوضع في الجنوب حيث نوه كوريلا بما حققه الجيش اللبناني حتى الآن بعد انتشاره في معظم البلدات والقرى الجنوبية، في انتظار أن يستكمل الانتشار بعد انسحاب قوات العدو الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي تحتلها.

وتطرّق البحث أيضا، الى المواقف الثابتة للرئيس عون في ما خص حصرية السلاح وردود الفعل عليها داخليا وخارجيا. وشدد رئيس الجمهورية على “ضرورة تعزيز الدعم الأميركي للجيش اللبناني المعبّر وحده عن إرادة اللبنانيين في رؤية وطنهم حرا وسيدا ومستقلا”.

وتناول البحث الوضع في سوريا وتطور العلاقات بين البلدين الجارين.

ومن زوّار قصر بعبدا، وزير العدل السابق هنري خوري ورئيسة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل القاضية جويل فواز.