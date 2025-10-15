الأربعاء 23 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 15 أكتوبر 2025 |
سلسلة لقاءات لرئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة

منذ 43 دقيقة
رئيس مجلس النواب ​نبيه بري

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الصناعة المهندس جو عيسى الخوري، وبحث معه في الأوضاع العامة وآخر المستجدات، إضافة إلى شؤون تتعلق بالقطاع الصناعي وخطط الوزارة لتطويره ودعم الصناعيين.

كما التقى الرئيس بري وزير الصحة السابق الدكتور فراس الأبيض، الذي قدّم له نسخة من كتابه بعنوان “الثبات في وجه العاصفة”.

واستقبل بري المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط (الميدل إيست) محمد الحوت، وتم خلال اللقاء البحث في أوضاع الشركة وبرامج عملها وخططها المستقبلية.

