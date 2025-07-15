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سلسلة لقاءات لرئيس مجلس الوزراء.. وهذا أبرز ما تم بحثه!

منذ 4 ساعات
آخر تحديث: 15 - يوليو - 2025 7:49 مساءً
رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام يستقبل وفدا من اتحاد بلديات سهل عكار ولجنة مكب سرار برئاسة نقيب محامي الشمال سامي الحس

رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام يستقبل وفدا من اتحاد بلديات سهل عكار ولجنة مكب سرار برئاسة نقيب محامي الشمال سامي الحس

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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، في السراي الحكومي، وفدا من اتحاد بلديات سهل عكار ولجنة مكب سرار برئاسة نقيب محامي الشمال سامي الحسن. وخلال اللقاء، تم البحث في إنماء القرى والبلدات المجاورة لمطار القليعات مواكبة لتشغيل مطار القليعات وتشغيل معمل فرز النفايات في سرار عكار وإغلاق المكبات العشوائية.

الحسن

بعد اللقاء، قال الحسن: “أتينا مع اتحاد بلديات السهل في عكار المحيطة بمطار القليعات، وبحثنا في موضوعي تشغيل مطار القليعات ومعمل فرز النفايات في سرار. وشكرنا لدولة الرئيس سلام جهوده ورؤيته وما يقوم به في سبيل لبنان وعكار والعمل على اطلاق مطار القليعات ليصبح مطارا دوليا. كما طلبنا منه تنظيم المكبات في عكار والاستغناء عن العشوائية منها، مع الحفاظ على المطمر الصحي ومعمل الفرز في سرار، حفاظا على البيئة والإنسان والأمن الاجتماعي في عكار وطرابلس وزغرتا والكورة والضنية. ووعدنا الرئيس سلام خيرا وأبلغنا بأنه سيتابع الأمر مع وزارة البيئة وفي الحكومة.

الفرزلي

واستقبل الرئيس سلام نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي، الذي قال بعد اللقاء: “كان لي شرف اللقاء مع دولة الرئيس، وبحثنا في شأن انمائي، وشعرت بسعادة فائقة لجهة تبنيه بنفس نضالي عندما تتوافر الظروف الموضوعية لدفع هذا المشروع، وهو نفق بيروت البقاع الذي هو مشروع استراتيجي من الطراز الرفيع، وكان أقر سابقا في مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية، وهو على قاعدة BOT، ودولة الرئيس بما يمتلك من ثقل لبناني إقليمي ودولي باستطاعته أن يدفع الأمور الى الأمام ويهيء للظروف القادمة الإيجابية بإذن الله”.

أضاف: “في الجانب السياسي، أكدنا وحدة لبنان أرضا وشعبا ومؤسسات. لقد كثرت الأقاويل في الفترة الأخيرة حول إمكانات تفكيك اللحمة في هذا البلد، وتفكيك البلد الى كيانات، وحول اجتياحات، حول ضم وفرز، وما هنالك من مشاريع. وأقول إن دولة الرئيس يمتلك من الصفاء ما قد ورثه كابر عن كابر في مسألة الدفاع عن عروبة لبنان وحماية وحدة لبنان مما يجعل المسيرة التي يقودها تأخذ لبنان الى شاطىء الأمان، على قاعدة خطاب القسم الذي يبتكر احتكار الدولة للسلاح وفي الوقت عينه ردع العدوان وتثبيت الحدود اللبنانية شرقا وجنوبا للحفاظ على استقلال لبنان وسيادته وعزته”.

وختم: “أنا خرجت سعيدا، وكلني ثقة بأن الغد سيكون أفضل باذن الله”.

لاكرافي

واستقبل الرئيس سلام النائبة الفرنسية ممثلة الفرنسيين في الخارج أماليا لاكرافي، يراففها جوزف مكرزل. وخلال اللقاء، تم البحث في الاوضاع العامة والعلاقات اللبنانية – الفرنسية.

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