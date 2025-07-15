سلسلة لقاءات لرئيس مجلس الوزراء.. وهذا أبرز ما تم بحثه!

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، في السراي الحكومي، وفدا من اتحاد بلديات سهل عكار ولجنة مكب سرار برئاسة نقيب محامي الشمال سامي الحسن. وخلال اللقاء، تم البحث في إنماء القرى والبلدات المجاورة لمطار القليعات مواكبة لتشغيل مطار القليعات وتشغيل معمل فرز النفايات في سرار عكار وإغلاق المكبات العشوائية.

الحسن

بعد اللقاء، قال الحسن: “أتينا مع اتحاد بلديات السهل في عكار المحيطة بمطار القليعات، وبحثنا في موضوعي تشغيل مطار القليعات ومعمل فرز النفايات في سرار. وشكرنا لدولة الرئيس سلام جهوده ورؤيته وما يقوم به في سبيل لبنان وعكار والعمل على اطلاق مطار القليعات ليصبح مطارا دوليا. كما طلبنا منه تنظيم المكبات في عكار والاستغناء عن العشوائية منها، مع الحفاظ على المطمر الصحي ومعمل الفرز في سرار، حفاظا على البيئة والإنسان والأمن الاجتماعي في عكار وطرابلس وزغرتا والكورة والضنية. ووعدنا الرئيس سلام خيرا وأبلغنا بأنه سيتابع الأمر مع وزارة البيئة وفي الحكومة.

استقبل رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام في السراي وفدا من اتحاد بلديات سهل عكار ولجنة مكب سرار برئاسة نقيب محامي الشمال سامي الحسن .

وتم خلال اللقاء البحث في إنماء القرى والبلدات المجاورة لمطار القليعات مواكبة لتشغيل مطار القليعات وتشغيل معمل فرز النفايات في سرار عكار… pic.twitter.com/Db5rkzjvfC — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) July 15, 2025

الفرزلي

واستقبل الرئيس سلام نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي، الذي قال بعد اللقاء: “كان لي شرف اللقاء مع دولة الرئيس، وبحثنا في شأن انمائي، وشعرت بسعادة فائقة لجهة تبنيه بنفس نضالي عندما تتوافر الظروف الموضوعية لدفع هذا المشروع، وهو نفق بيروت البقاع الذي هو مشروع استراتيجي من الطراز الرفيع، وكان أقر سابقا في مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية، وهو على قاعدة BOT، ودولة الرئيس بما يمتلك من ثقل لبناني إقليمي ودولي باستطاعته أن يدفع الأمور الى الأمام ويهيء للظروف القادمة الإيجابية بإذن الله”.

أضاف: “في الجانب السياسي، أكدنا وحدة لبنان أرضا وشعبا ومؤسسات. لقد كثرت الأقاويل في الفترة الأخيرة حول إمكانات تفكيك اللحمة في هذا البلد، وتفكيك البلد الى كيانات، وحول اجتياحات، حول ضم وفرز، وما هنالك من مشاريع. وأقول إن دولة الرئيس يمتلك من الصفاء ما قد ورثه كابر عن كابر في مسألة الدفاع عن عروبة لبنان وحماية وحدة لبنان مما يجعل المسيرة التي يقودها تأخذ لبنان الى شاطىء الأمان، على قاعدة خطاب القسم الذي يبتكر احتكار الدولة للسلاح وفي الوقت عينه ردع العدوان وتثبيت الحدود اللبنانية شرقا وجنوبا للحفاظ على استقلال لبنان وسيادته وعزته”.

وختم: “أنا خرجت سعيدا، وكلني ثقة بأن الغد سيكون أفضل باذن الله”.

استقبل الرئيس #نواف_سلام نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي الذي قال بعد اللقاء:"كان لي شرف اللقاء مع دولة الرئيس، وبحثنا بشأن انمائي، وشعرت بسعادة فائقة لجهة تبنيه بنفس نضالي عندما تتوفر الظروف الموضوعية لدفع هذا المشروع وهو نفق بيروت البقاع الذي هو مشروع استراتيجي من… pic.twitter.com/tKLAYR1TZ1 — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) July 15, 2025

لاكرافي

واستقبل الرئيس سلام النائبة الفرنسية ممثلة الفرنسيين في الخارج أماليا لاكرافي، يراففها جوزف مكرزل. وخلال اللقاء، تم البحث في الاوضاع العامة والعلاقات اللبنانية – الفرنسية.

استقبل الرئيس #نواف_سلام النائبة الفرنسية ممثلة الفرنسيين في الخارج اماليا لاكرافي يراففها السيد جوزف مكرزل وتم خلال اللقاء البحث في الاوضاع العامة وفي العلاقات اللبنانية الفرنسية.#مجلس_الوزراء #لبنان #pcm pic.twitter.com/Yznv6rWa8I — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) July 15, 2025