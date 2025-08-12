سلسلة لقاءات لشيخ العقل.. إليكم تفاصيلها!

التقى شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت النائب أكرم شهيّب، وجرى البحث في الأوضاع العامة.

والتقى الشيخ ابي المنى النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان مكرم بو نصّار، بحضور عضو المجلس المذهبي طارق ذبيان، وتناول اللقاء قضايا متصلة بالقطاعين المالي والاقتصادي.

ومن زوّار شيخ العقل وفد من المجلس البلدي في شهابية الفاعور(البقاع الأوسط) وعشيرة الحروك برئاسة رئيس البلدية غازي الشريف، ضم: نائب الرئيس علي الصبرا، وعضوي المجلس حسن الأسعد وعلي طعيمي، لشكر سماحة شيخ العقل على مواقفه الوطنية والروحية الجامعة، فيما يتعلق بتداعيات أحداث السويداء، وللتأكيد باسم البلدية وعشيرة الحروك على العلاقة التاريخية التي تجمع الطائفتين السنيّة والدرزية واستمرارها.

واستقبل وفدا من مؤسسة “الشيخ الدكتور محمد يعقوب للتنمية” برئاسة الدكتور علي يعقوب، برفقة “أمين عام اللقاء الإسلامي –المسيحي حول السيدة مريم” الدكتور ناجي الخوري، لدعوته للمشاركة في إحياء الذكرى 47 لتغييب الإمام الصدر وأخويه، وذلك في مجمع بطريركية الروم الكاثوليك – الربوة في الأول من أيلول المقبل.

وفي بلدته شانيه استقبل وفدا من مغتربي البلدة في الولايات المتحدة الاميركية. كما استقبل الشاعر طليع حمدان برفقة سمير زهر الدين والعائلة. واستقبل ايضا المجلس البلدي في بشتفين برئاسة مكرم فياض، بحضور المدير العام للمجلس المذهبي مازن فياض.

من جهة ثانية شارك شيخ العقل في مأتم المرحوم طلال ابي المنى في شانيه.