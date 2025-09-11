سلسلة لقاءات لشيخ العقل.. إليكم تفاصيلها

استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم، وفدا من الهيئة الادارية لجامعة رفيق الحريري برئاسة الدكتور سعيد الأدبي وعضوية نواب الرئيس الدكاترة: محمود حلبلب، ابراهيم عكاوي وهشام قبرصلي، وبحث الوفد في الأوضاع التربوية والأكاديمية العامة، وأخذ توجيهات شيخ العقل في ما يتعلق بالتحضيرات الجارية لمؤتمر تربوي وطني تأمل الجامعة أن تقيمه.

كما استقبل أبي المنى وفدا من “هيئة أبناء العرقوب” برئاسة الدكتور محمد حمدان وعضوية: الدكتور أكرم بركات، الدكتور علي حديد، المحامي وليم صعب، محمد الزغبي ومرهج نجم، كما شارك في اللقاء مختارا شبعا محمد هاشم وجمال مركيز، وأطلع الوفد بحسب بيان للهيئة، شيخ العقل على “اللقاءات التي عقدتها الهيئة مع الفاعليات والمرجعيات الروحية في منطقة حاصبيا والعرقوب ومرجعيون في الفترة الأخيرة، حيث أبدى سماحته ارتياحه لأجواء هذه اللقاءات ونتائجها، وقد تمّ الإتفاق على سبل تعزيز وتطوير هكذا نوع من اللقاءات على صعيد المنطقة وعلى الصعيد الوطني العام. كما بحث الوفد، سبل تعزيز وتمتين الخطاب الجامع والوحدة الوطنية، وضرورة عقد اللقاءات والندوات الروحية والوطنية في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة والبلاد، في مواجهة المشروع الصهيوني التوسعي، الذي تحدث عنه رئيس وزراء العدو نتنياهو علنا من على منبر الأمم المتحدة، ويسعى إلى تنفيذه بمباركة ودعم لامحدود من الإدارة الأميركية”.

وأكد البيان ان “هذه التحديات تستوجب أعلى درجات التكافل والتضامن الوطني من أجل حفظ الوحدة الوطنية”.

كذلك استقبل شيخ العقل وفدا من حركة “التلاقي والتواصل” في لبنان برئاسة مهدي حرقوص وعضوية: المنسقة العامة هنادي حبلي، مسؤولة العلاقات العامة ندى حاطوم، مسؤولة الدائرة الإعلامية سعاد نصرالله وأعضاء القيادة المركزية: لطفي أنطوان الحجة، إيلي خوري، طلال المولى وتمام أحمد حيدر، ونوه الوفد خلال اللقاء وفقا لبيان عنه، “بمواقف سماحته صوت العقل، الذي يعلو فوق الصراعات، وأنه المرجع الذي يحمل هموم الناس ويترجمها دعوة إلى المحبة والتلاقي، ومن خلال المبادرة لدعوة القادة الروحيين ليكونوا رأس حربة في مواجهة الفتنة والانقسامات وسدا منيعا بوجه الجهل والتخلف وشعلة النور التي تضيء طريق الشباب وتبعدهم عن التطرف والتعصب”.

واشار البيان الى أن “الحركة تتقدم بأسمى عبارات الفخر والاعتزاز، وتثمن مبادرتكم، وتدعوكم للاستمرار بل والإصرار على هذا الطريق، طريق اللقاء والمصالحة، طريق التلاقي والتواصل، طريق بناء وطن يحتضن أبناءه بالمحبة والتسامح وتقبّل الاخر”.

واجتمع ابي المنى مع لجنة الأوقاف في المجلس المذهبي، بحضور رئيسها المحامي حمادة حمادة.

وكان شيخ العقل التقى في منزله في شانيه، وفودا من مشايخ الطائفة، مثنية على مواقفه العامة المتعلقة بواقع الطائفة راهنا، وتعاطيه بحكمة ورويّة، وللإعراب عن الوقوف الى جانبه في هذه المرحلة بالذات، إضافة إلى شخصيات حزبية واجتماعية وأهلية ووجهاء من قرى وبلدات المنطقة”.