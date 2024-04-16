سلسلة لقاءات لشيخ العقل

إستقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت رئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية القاضي فيصل ناصر الدين، وكذلك رئيس نادي عاليه فؤاد شيا ودنيا ابو خزام الشعار، كما التقى المحامية آسيا القعسماني.

وعقد شيخ العقل اجتماعًا مع مدير عام المجلس المذهبي مازن فياض ومدير الأوقاف نزيه زيعور، وايضاً مع أعضاء اللجنة الادارية في المجلس المذهبي، المقرر زاهر الأعور والشيخ محمد غنام ودنيا الشعار وعامر صياغة، واستعرضوا مضمون رسالة مقدمة من رئيس اللجنة العميد بسام ابو الحسن الموجود في الولايات المتحدة الاميركية، ومناقشة بعض الافكار المتعلقة بعمل اللجنة.

وكان التقى شيخ العقل وفدين من بلدة كفرسلوان، ورئيس اللجنة الدينية في المجلس المذهبي الشيخ هادي العريضي، بحضور الشيخ محمود فرج، ورئيس اللجنة الثقافية في المجلس الشيخ عماد فرج وشوقي ابو حمزة من العبادية، والعقيد بسام التيماني، والمحامي رائد الصايغ، والشيخ نضال جماز من شويا، وفادي نصر من حمانا.