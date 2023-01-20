سلسلة لقاءات لشيخ العقل

تلقى شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى اتصالاً من نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، تشاورا خلاله في الوضع الراهن وما “يتوجّب على المرجعيات الروحية القيام به معاً لإنقاذ البلاد وطمأنة الناس”.

وإستقبل في دارته في شانيه الشيخ أبو داوود منير القضماني، يرافقه الشيخ غسان سعد الدين من خلوات القطالب في الشوف، اللذين أكّدا “العلاقة الروحية الوثيقة مع سماحته”.

وكان اللّقاء مناسبة أكّد خلالها شيخ العقل “تقديره لمكانة خلوات القطالب وشيوخها الأفاضل وميزتها العالية عند مشايخ البلاد عامة، مع التشديد على وحدة الكلمة التي تجمع مشايخ الشوف جميعاً، وعلى الإخوّة التوحيدية القائمة في ما بينهم”، مشيراً إلى “حرص مشيخة العقل على هذه الخلوات المباركة، نظراً لتاريخها الجامع وتراثها الروحي وموقعها الرفيع”.