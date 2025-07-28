سلسلة لقاءات لـ محافظ البقاع.. وهذا ما تم بحثه

عقد محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة اجتماعات متتالية في مكتبه في سراي زحلة، ضمّت رؤساء بلديات قضاء زحلة، ورؤساء بلديات البقاع الغربي وراشيا وذلك في إطار تعزيز التنسيق بين السلطات الإدارية والمحلية، بحضور قائمقام البقاع الغربي وسيم نسبيه، وقائمقام راشيا نبيل المصري، ورئيس قسم المحافظة وسيم شهوان.

وتركّزت الاجتماعات على مناقشة الأوضاع الأمنية في محافظة البقاع، والتأكيد على أهمية “تفعيل دور الشرطة البلدية ولكن ضمن الأطر القانونية والأنظمة المرعية الإجراء منعا من حصول اية اخطاء في التدابير المتخذة، مع التشديد على ضرورة التنسيق المسبق مع المحافظ والقائمقامين في ما خص أي إجراء أو قرار يُتخذ على المستوى الأمني أو التنظيمي”.

كما تطرقت اللقاءات إلى عدد من القضايا الإدارية لا سيما تلك المتعلقة بتنظيم العمل البلدي، من اجل تفعيل وتحسين واقع الخدمات وتلبية حاجات المواطنين.

وأكد أبو جودة أهمية “التعاون والتنسيق بين المحافظة والقائمقاميتين وبين البلديات من اجل تحقيق تنمية متوازنة في كل البلدات”.