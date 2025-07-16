الأربعاء 21 محرم 1447 ﻫ - 16 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سلسلة لقاءات لقائد الجيش في اليرزة..وهذا ما تم بحثه!

منذ 4 ساعات
آخر تحديث: 16 - يوليو - 2025 7:49 مساءً
قائد الجيش العماد رودولف هيكل يستقبل السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، مع وفد عسكري مرافق

قائد الجيش العماد رودولف هيكل يستقبل السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، مع وفد عسكري مرافق

A A A
طباعة المقال

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، مع وفد عسكري مرافق.

كما استقبل مستشار الأمن القومي في جمهورية تشيكيا توماس بوجار، ترافقه السفيرة التشيكية في لبنان إستر لاوفروفا. وخلال هذين اللقاءين، تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

وكذلك، استقبل قائد قوة المهام المشتركة للعمليات الخاصة في القيادة الوسطى الأميركية Brig. Gen. Mason R. Dula مع وفد مرافق، وتناول البحث آخر التطورات في المنطقة.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب أشرف ريفي
    ريفي: أي صراع داخلي بين مكوّنات سوريا والمنطقة لا يخدم سوى المشروع الإسرائيلي
    وليد جنبلاط
    وليد جنبلاط: تدمير مبنى وزارة الدفاع السورية لا علاقة له بحماية الدروز
    وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى
    وزير الدفاع استقبل ماغرو وبوجار والقائم بأعمال السفارة العراقية

    الأكثر قراءة

    مطار رفيق الحريري الدولي
    فوضى أسعار توصيلات المطار انتهت.. بيان هام من وزارة الأشغال
    رئيس مجلس النواب نبيه بري
    هفوات مسؤولي الحزب وتصريحاتهم تتزايد.. وبري غير مرتاح!
    النائب أحمد الخير
    بالفيديو.. إشكال كبير داخل المجلس بين أحمد الخير وسليم عون