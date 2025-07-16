سلسلة لقاءات لقائد الجيش في اليرزة..وهذا ما تم بحثه!

قائد الجيش العماد رودولف هيكل يستقبل السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، مع وفد عسكري مرافق

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، مع وفد عسكري مرافق.

كما استقبل مستشار الأمن القومي في جمهورية تشيكيا توماس بوجار، ترافقه السفيرة التشيكية في لبنان إستر لاوفروفا. وخلال هذين اللقاءين، تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

وكذلك، استقبل قائد قوة المهام المشتركة للعمليات الخاصة في القيادة الوسطى الأميركية Brig. Gen. Mason R. Dula مع وفد مرافق، وتناول البحث آخر التطورات في المنطقة.

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة السفير الفرنسي في لبنان Hervé Magro مع وفد عسكري مرافق. كما استقبل مستشار الأمن القومي في جمهورية تشيكيا Tomáš Pojar ترافقه السفيرة التشيكية في لبنان Ester Lauferová. خلال هذَين اللقاءَين تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان… pic.twitter.com/ICcBLkZP7F — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) July 16, 2025