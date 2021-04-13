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سلسلة لقاءات للبطريرك الراعي اليوم.. وهذه تفاصيلها

13 - أبريل - 2021
الراعي استقبل المدعي العام المالي

الراعي استقبل المدعي العام المالي

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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم، في الصرح البطريركي ببكركي، الخبير الاقتصادي رازي الحاج على رأس وفد من “حركة المستقلون”.

وتم عرض ونقاش “الورقة السياسية التي أطلقتها الحركة في الذكرى الأولى لانطلاق ثورة 17 تشرين وتتمحور حول الاصلاحات البنيوية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتدعم مواقف الراعي الداعية إلى الحياد الناشط وإلى عقد مؤتمر دولي لمساعدة لبنان ومنعه من الانزلاق الحاصل”.

كما جرى “طرح نموذج اقتصادي جديد يتعلق بمشروع المدن الاقتصادية المستقلة، والتي تجمع بين فكرة اللامركزية وفكرة المناطق الاقتصادية الخاصة”.

ثم استقبل أمين عام اتحاد النقابات السياحية جان بيروتي، يرافقه رئيس نقابة أصحاب المطاعم طوني الرامي، وتم عرض “واقع القطاع الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وجائحة كورونا”.

وبعدها، استقبل الراعي وفدا من مخاتير عكار أعرب عن “تأييده المطلق لمواقف صاحب الغبطة الوطنية والجامعة”، معتبرا أن “البطريرك هو الصوت الصارخ باسم الحق والمدافع عن حقوق جميع اللبنانيين”.

كما عبر الوفد عن “معاناة أهل الشمال، وتحديدا عكار، في ظل الضائقة الاقتصادية الحالية”.

كما استقبل الراعي المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم. ثم نائب رئيس اتحاد بلديات جزين ورئيس بلدية لبعا فادي رومانوس، إضافة إلى المحاميين بول كنعان ونصري لحود.

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