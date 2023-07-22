السبت 4 محرم 1445 ﻫ - 22 يوليو 2023 |
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سلسلة لقاءات للبطريرك الراعي

منذ 13 دقيقة
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الديمان، نجاد فارس، يرافقه العميد وليام مجلي، ونقل تحيات والده نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عصام فارس، ودعمه مساعي الراعي الوطنية الانقاذية، وجهوده الهادفة الى انجاز الاستحقاق الرئاسي لاعادة الانتظام الدستوري للمؤسسات وانطلاق الخطوات الاصلاحية المطلوبة للخروج من الازمة الخطيرة القائمة.

كما عرض فارس لأوضاع الجالية اللبنانية في هيوستن، والدور الداعم للبنانيين المقيمين من خلال المؤسسات الاجتماعية. ووضع الراعي في أجواء الاتصالات التي يجريها مع الأطراف والأحزاب السياسية على قاعدة إلتزام موجبات الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية وفق القواعد الديموقراطية المعروفة.

وحمل الراعي فارس تحياته لوالده، مقدراً ما تقوم به العائلة على المستويات الانسانية والاجتماعية والوطنية.

بعدها، استقبل الراعي رئيسة جمعية سطوح بيروت داليا داغر ثم رئيسة جماعة الراهبات في حديقة البطاركة الأخت لينا خوان، رئيس كاريتاس لبنان الأب ميشال عبود ومكتب اقليم كاريتاس الجبة برئاسة ايليا ايليا.

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