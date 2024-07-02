سلسلة لقاءات للحلبي.. اليكم تفاصيلها

إجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي مع وفد من التعبئة التربوية في “حزب الله”، ضم عضوي كتلة “الوفاء للمقاومة” النائبين إيهاب حمادة ورائد برو ومسؤول العلاقات التربوية في التعبئة يوسف البسام، وتم البحث في قضايا تربوية تتعلق بعدد من المناطق واستعرضوا الاوضاع المتعلقة بالجامعة اللبنانية.

وهنّأ الوفد الحلبي بـ”أهم إنجاز وهوالإمتحانات الرسمية في ظل الظروف الراهنة وخصوصا في الجنوب”، معتبرا أنها بمثابة “عرس وطني يحفظ قيمة الشهادة الرسمية ويفتح الأفق امام الطلاب للتخصص في الداخل والخارج”.

ثم استقبل وزير التربية النائب جهاد الصمد الذي هنأه بالإمتحانات الرسمية وبزيارته للجنوب.

كذلك، استقبل نقيبة النفسانيين ليلى عاقوري ديراني ووديع نصور، وتابع معهما قضايا تتعلق بمهنة علم النفس العيادي وبمعادلة الشهادات والتدريب والإشراف على طلاب الماسترز، وشدّد على أهمية الإختصاص، واعدا بمتابعة المواضيع المطروحة مع المدير العام للتعليم العالي مازن الخطيب ومع مجلس التعليم العالي.