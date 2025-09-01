سلسلة لقاءات للرئيس سلام.. وهذا ما بُحث

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي، سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو، وتم البحث في زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان المرتقبة إلى لبنان هذا الشهر، في إطار التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش اللبناني ومؤتمر إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، إضافة إلى قرار مجلس الأمن الأخير بتمديد ولاية قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) وكيفية مقاربة المرحلة المقبلة.

كما تم التطرق إلى التقدم المحرز في ملف تسليم السلاح الفلسطيني ووضعه في عهدة الجيش اللبناني، حيث شدد سلام على ضرورة تأمين دعم فرنسي وأوروبي لتحسين الظروف الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في المخيمات.

كذلك استقبل سلام السفير المصري في لبنان علاء موسى، يرافقه ملحق الدفاع العميد عمرو عبد الكريم، وتم التطرق إلى نتائج الزيارة الرسمية الأخيرة التي قام بها سلام إلى مصر، حيث اعتبر موسى أن هذه الزيارة “شكلت محطة مهمّة في مسار العلاقات الثنائية”، مؤكدا “استمرار الدعم المصري للبنان في مختلف المجالات، لا سيما في ما يخص دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته”.

كما وجه موسى دعوة إلى سلام لحضور حفل افتتاح المتحف المصري في تشرين الثاني المقبل.