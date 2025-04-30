الخميس 3 ذو القعدة 1446 ﻫ - 1 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سلسلة لقاءات للرئيس عون في أبو ظبي.. إليكم التفاصيل

منذ 13 ساعة
الرئيس جوزاف عون

الرئيس جوزاف عون

A A A
طباعة المقال

عقد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعا في مقر إقامته في أبو ظبي، في حضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، سفير لبنان في الإمارات العربية المتحدة فؤاد شهاب دندن والعاملين في السفارة والقسم القنصلي، واطلع منهم على أوضاع الجالية اللبنانية في الإمارات وعمل السفارة والقنصلية.

كما اجتمع رئيس الجمهورية مع رؤساء تحرير الصحف الإماراتية ووكالة أنباء الإمارات، تحدث معهم عن أجواء المحادثات التي عقدها مع رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد، ورد على اسئلتهم التي تناولت الأوضاع العامة في لبنان والتطورات الأخيرة.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب غسان حاصباني
    غسان حاصباني: سلاح "حزب الله" لم يحمِ لبنان واللبنانيين
    الرياح في طرابلس - أرشيفية
    الرياح القوية تسبب أضراراً جسيمة في عكار!
    علم فرنسا
    فرنسا دعت إسرائيل إلى الانسحاب من التلال الخمس في جنوب لبنان

    الأكثر قراءة

    الذهب
    أسعار الذهب تهبط وسط توقعات بتثبيت الفائدة الأمريكية
    ماريتا الحلاني وطليقها مدير الإنتاج الفني كميل ابي خليل
    انفصال ماريتا الحلاني وكميل ابي خليل بشكل رسمي!
    الجفاف لدى الاطفال
    بعد وفاة طفلتهم بالحضانة.. العائلة تكشف ما حصل!