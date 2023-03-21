سلسلة لقاءات للراعي في بكركي

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في بكركي، النائب سليم الصايغ، الذي قال بعد اللقاء: “تباحثت مع صاحب الغبطة في موضوع الرياضة الروحية، التي دعا إليها، وهي دعوة مباركة ودعوة صلاة مستقلة عن المبادرة السياسية التي تقوم بها بكركي من خلال المطران أنطوان أبو نجم”.

وأضاف: “كما عبّرنا لغبطته عن دعمنا لكل الخطوات والمبادرات التي يقوم بها وتصب في خانة الوطنية. وتحدثنا عن المشكلات الحالية وكيفية مواجهة المدة الفاصلة حتى الانتخابات الرئاسية، والكل يعلم أن لا حل إلا بانتخاب رئيس للجمهورية”.

وتابع: “في كل مرة أزور صاحب الغبطة، أتأكد من البوصلة التي يتبعها، وهي لا بدّ أن تؤسس للبنان الذي نطمح له”.

كما استقبل النائب السابق نعمة الله أبي نصر.

وكان الراعي استقبل وفد “منصة الحوار” في ختام جولته إلى القيادات الدينية في لبنان. وأطلع الوفد الراعي على عمل المنصة.

وأعرب الراعي عن “دعمه للجهود الكبيرة والجبارة التي تقوم بها المنصة من أجل تعزيز الحوار، خصوصاً أن الأزمة اليوم هي أزمة حوار”.