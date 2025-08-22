سلسلة لقاءات لللرئيس سلام في السرايا.. وهذا ما تم بحثه

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا الحكومية ظهر اليوم عضوي “اللقاء الديموقراطي” النائبين أكرم شهيب وراجي السعد. وتم البحث في الأوضاع السياسية والانمائية.

وقال النائب شهيب بعد اللقاء:” زيارتنا لدولة الرئيس، هي زيارة دعم له وللحكومة في القرارات التي اتخذت في مجلس الوزراء التي تتعلق بموضوع حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية وحدها، وبأن يكون قرار السلاح بيد الدولة حتى يصبح لدينا دولة في المستقبل، فالتجربة كانت مرة لنا من اعتداءات إسرائيلية مستمرة لا تزال حتى اليوم.

وأضاف:”وكانت مناسبة عرضنا خلالها مطالبنا كافة، من خلال دورنا في اللقاء الديموقراطي تتعلق بالطرق والكهرباء والمياه في قضاء عاليه، وسنكمل هذا العمل بلقاء مع رئيس مجلس الإنماء والاعمار”.

واستقبل الرئيس سلام النائب أحمد الخير، وبحث معه في آخر المستجدات والاوضاع الانمائية في منطقة الشمال.

وقال الخير بعد اللقاء: أكدنا وقوفنا خلف المواقف الصادرة عن الحكومة ورئيس الحكومة، ورفضنا كل التعاطي الحاصل على المستوى التخويني وغيره باتجاه هذا الموقف الذي يمثل كل اللبنانيين. وأكدنا اليوم المضي قدما في المشاريع الإنمائية للشمال والمطار فيه وربط الطريق البحري بين عكار وطرابلس والمنطقة الاقتصادية. وأثنينا على الدور الذي تقوم به الحكومة في هذا الصدد ونأمل ان نذهب في المرحلة المقبلة الى الخطوات العملية والجدية في هذا الإطار”.

ومن زوار السرايا : وفد بيروتي، ضم: إتحاد العائلات البيروتية برئاسة محي الدين كشلي، جمعية “بيروت للتنمية”وجمعية “إمكان” وعدد من مخاتير العاصمة.

بعد اللقاء، تحدث رئيس جمعيتي “بيروت للتنمية” و”إمكان” أحمد هاشمية، فقال:”لقد تشرفنا بزيارة دولة الرئيس لدعمه ودعم مواقفه، وأردنا من خلال ما نمثل إيصال رسالة واضحة له باننا بصفتنا اهل بيروت نقف الى جانبه وندعم مواقفه ومواقف مجلس الوزراء وللقرارات التي تتخذ ، ونتمنى لهم التوفيق المستمر في مهمتهم”.

