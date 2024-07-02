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سلسلة لقاءات لمولوي.. ماذا في التفاصيل؟

منذ دقيقتين
وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

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إستقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي وفداً من عدد من البلدات الحدودية الجنوبية: رميش، علما الشعب، دبل، راشيا الفخار، القليعة، ومرجعيون.

وأطلع الوفد مولوي على معاناة أهالي القرى الحدودية والواقع القائم على كل المستويات.

والتقى مولوي وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال نجلا رياشي، وبحث معها في شؤون تهم الوزارتين.

واستقبل على التوالي النواب: أسعد درغام، أديب عبد المسيح، واحمد الخير مع وفد من بلديات ومخاتير المنية، وتم البحث في شؤونهم الخدماتية والإنمائية.

كما التقى النائب فادي كرم، وبحث معه في شؤون تتعلق بمنطقة الكورة.

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