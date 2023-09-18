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سلسلة لقاءات لمولوي.. وهذا ما بحثه مع زواره

منذ 16 دقيقة
وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

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لقاءات نيابية لمولوي بحثت في المستجدات
استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه بالوزارة، النواب على التوالي: نبيل بدر، جهاد بقرادوني، بلال الحشيمي، ايهاب مطر، وضاح الصادق، محمد سليمان وعبدالعزيز الصمد.

وتم البحث معهم في المستجدات الداخلية والاوضاع العامة في البلاد وشؤون مناطقهم.

وبحث مولوي مع الوزير السابق محمد شقير في المساعدات التي قدمها للمديرية العامة للدفاع المدني.

والتقى النائب السابق عثمان علم الدين وتداول معه شؤون منطقة المنية.

وطلب مولوي بلقائه مع محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود ورئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت عبدالله درويش العمل على إزالة المخالفات والتعديات من المدينة.

والتقى إمام مسجد الإمام علي في بيروت الشيخ حسن مرعب.

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