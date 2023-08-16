سلسلة لقاءات لمولوي

استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في مكتبه، أعضاء المجلس البلدي لمدينة بيروت برئاسة عبد الله درويش الذي تسلم مهامه كرئيس للمجلس البلدي.

وشدّد مولوي خلال اللقاء على الدور الكبير للبلدية في خدمة المجتمع إنمائيا وخدماتيا على الرغم من تقييد الظروف التي يمر بها لبنان للاعمال البلدية بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية، داعياً المجلس البلدي الجديد لمدينة بيروت “أن يضاعف من نشاطه خدمة للمدينة وأهلها بالتعاون مع محافظة بيروت وبالتكافل والتعاون مع القطاع الخاص”.

بدوره، أكد درويش بإسم المجلس البلدي “وضع خطة لمتابعة كل القضايا العالقة بالتعاون مع محافظ بيروت”، مشيراً الى “ان العمل البلدي هو استمرارية. ونأمل أن نحقق ما يصبو إليه أهالي بيروت”.

واستقبل مولوي النائبة عناية عز الدين وبحث معها في شؤون اجتماعية وخدماتية. وعرض مع النائب فريد البستاني للأوضاع العامة. كما التقى النائب السابق منصور البون والسفير سيمون كرم فالمطران بولس مطر.