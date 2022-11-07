سلسلة لقاءات لميقاتي خلال مشاركته في مؤتمر تغير المناخ

يُشارك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في افتتاح “مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27″، في مركز المؤتمرات في مدينة شرم الشيخ في مصر. كما يشارك ايضا قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات وعدد كبير من الشخصيات الدولية.

وكان الرئيس ميقاتي وصل الى مركز المؤتمر، حيث استقبله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس.

وقبيل افتتاح المؤتمر تم التقاط الصورة التذكارية لرؤساء الوفود المشاركة.

وشكر ميقاتي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على وقوف مصر الدائم الى جانب لبنان ودعمه في كل المجالات. كما شكر الرئيس السيسي بشكل خاص على سرعة تلبية الطلب الذي تقدم له به خلال القمة العربية في الجزائر قبل أيام، بتزويد لبنان لقاحات وادوية خاصة بمكافحة وباء الكوليرا.

وكان ميقاتي تبلغ أن مصر ارسلت الى لبنان شحنة ادوية تقدر بـ1705 اطنان من اللقاحات والمستلزمات الطبية، بما يعادل 17 شاحنة.

وتلقى الرئيس ميقاتي اتصالا في هذا الشأن من وزير الصحة فراس الابيض.

وصباحاً، التقى الرئيس ميقاتي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وهنأه بتوليه مهامه وتشكيل الحكومة الجديدة. واتفقا على عقد اجتماع قريبا للبحث في ملفات التعاون بين البلدين والعلاقات الثنائية.

كما التقى الرئيس ميقاتي رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، وبحث معه في العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.

والتقى الرئيس ميقاتي المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا وبحث معها في الخطوات التي قام بها لبنان منذ توقيع الاتفاق الاولي بين لبنان والصندوق.

وتمنت غورغييفا الاسراع في الخطوات المطلوبة لبنانيا لتوقيع الاتفاق النهائي مع الصندوق قبل انشغال العالم بملفات أخرى.