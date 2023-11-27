سلسلة لقاءات لميقاتي.. فرونتسكا: مجلس الأمن يهتمّ كثيرًا بلبنان

إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في السرايا الحكومية.

وقالت فرونتسكا بعد الاجتماع: “أتيت لأبلغ دولة الرئيس عن لقاء مجلس الأمن في نيويورك وما قلته في كلمتي بالنسبة إلى القرار1701 وضرورة التمسك به وتنفيذه على أرض الواقع، وكيفية حماية لبنان من الحرب في المنطقة، إضافة الى موضوع الإصلاحات ودور مؤسسات الدولة وانتخاب رئيس للجمهورية”.

وذكرت بأن مجلس الأمن “يهتم كثيرا بموضوع لبنان، لأن له دورا استراتيجيا في المنطقة، كما ان موقف مجلس الأمن موحد في شأن لبنان”.

وإجتمع ميقاتي مع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري يرافقه مجلس قيادة الأمن العام الذي ضم العمداء: يوسف المدور، رمزي الراسي، فوزي شمعون وربيع قصب، في زيارة تهنئة لمناسبة عيد الاستقلال.

وإستقبل ميقاتي النائب ياسين ياسين ووفدا من رجال الأعمال في البقاع الغربي وراشيا وجزين، تقدمه رئيس اتحاد بلديات القرعون يحيي ضاهر.

وقال ياسين بعد اللقاء: “أتينا كوفد من أصحاب المؤسسات في البقاع الغربي وراشيا وجزين وعرضنا لموضوع التعرفة المرتفعة وغير العادلة للكهرباء. ونقلنا الى دولة الرئيس بأن المؤسسات اللبنانية غير قادرة على الإستمرار في ظل الزيادة العالية في هذه التعرفة”.

أضاف: “لقد قامت وزارة الطاقة السنة الماضية بزيادة التعرفة ضمن خطة تتضمن اجراءات معينة، ولم يتم الالتزام بهذه الخطة وبالاجراءات، ولقد تطرق صندوق النقد الدولي لهذا الموضوع”.

ولفت ياسين الى “أن زيادة التعرفة من دون زيادة التغذية غير مجد”. وقال :”لقد شددنا على أن أصحاب المؤسسات غير قادرين على الإستمرار في ظل زيادة تعرفة الكهرباء التي بلغت اضعافا مضاعفة عما كانت عليه، خصوصا المؤسسات الصغيرة التي هي العامود الفقري للاقتصاد والتي تستورد وتصدر وتصنع المنتجات اللبنانية، وبذلك نكون نشجع الاقتصاد غير الشرعي والتهريب. وأشار دولته الى أنه سيتحدث مع وزير الطاقة ومع اللجنة المسؤولة ومع مؤسسة كهرباء لبنان على أمل أن يلتفتوا الى هذه المؤسسات التي لا تزال صامدة وتجاهد للبقاء في لبنان”.

واستقبل ميقاتي متروبوليت عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران باسيليوس منصور يرافقه النائب السابق نضال طعمه وجورج رزق.

وأعلن المطران منصور بعد اللقاء :”جئت مع مديري المدارس التابعة للمطرانية لزيارة الرئيس ميقاتي وعرضنا له المطالب التربوية والتعليمية، ووجدنا لديه كعادته كل روح إيجابية لخدمة اي منطقة في لبنان، ونحن نشكره جدا على الروح الطيبة والسماع لطلباتنا والتجاوب معنا”.

وإستقبل ميقاتي رئيس مجلس إدارة “شركة طيران للشرق الأوسط” محمد الحوت، وعرض معه أوضاع الشركة.

كما إستقبل وفدا من مجلس أمناء كلية الامام الأوزاعي وتم خلال اللقاء بحث مواضيع تربوية تخص الكلية.