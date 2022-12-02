سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي الحكومي

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة لقاءات في السرايا استهلّها بإجتماع مع وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي وعرض معها لشؤون وزارتها. كما إجتمع مع وزير الاعلام زياد المكاري.

وإستقبل ميقاتي وفداً من “إتحاد المقاولين العرب”، ضم رئيس الاتحاد ورئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي سنافي، ونقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية المهندس مارون حلو، ونائب رئيس اتحاد المقاولين في الدول الاسلامية شريف وهبي.

وقال حلو بعد اللقاء: “أطلعنا دولة الرئيس على المؤتمر الذي عقد في المملكة العربية السعودية للمقاولين الذي تم خلاله انتخاب رئيس وستة نواب رؤساء لاتحاد المقاولين للدول الإسلامية، ومن ببنهم نائب الرئيس وهو رئيس اتحاد المقاولين العرب ورئيس مقاولين العراق علي سنافي، كما تم انتخاب شريف وهبي نائبا للرئيس ايضاً وهو مرشح لبنان. نسعى لتوفير فرص عمل لجميع المقاولين اللبنانيين وسيتم الاتفاق بين الشركات لكي تدخل الى السوق العربي والإسلامي بقوة، وابدى الرئيس ميقاتي استعداد لبنان لاستضافة مؤتمر لجميع المقاولين واتحاد مقاولي الدول الإسلامية ورعايته في شهر شباط أو آذار المقبلين، كما أبدى دعمه للتحرك الذي تقوم به الاتحادات، واعتبر أن لبنان هو مركز لجمعها والانطلاق منها لإيجاد فرص عمل جديدة للمنطقة العربية”.

كما إستقبل النائب السابق هادي حبيش، و”مجلس أمناء الجمعية الخيرية الاسلامية العالمية”.