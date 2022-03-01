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سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي الحكومي

منذ 40 دقيقة
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

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شهد السرايا الحكومية اليوم سلسلة لقاءات دبلوماسية لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي اجتمع مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.

وقالت الممثلة الاممية بعد الاجتماع: “زرت اليوم الرئيس ميقاتي لمتابعة التطورات في لبنان ولأبلغه عن عقد جلسة لمجلس الامن الدولي في 17 آذار الحالي، سأقدم فيها تقريرا عن لبنان”.

أضافت: “تطرقنا في اللقاء الى موضوع الانتخابات، والمفاوضات التي يجريها لبنان مع صندوق النقد الدولي، والتحضير داخليا للانتخابات في لبنان، وكان اللقاء مثمرا”.

وعما سيتضمنه التقرير الذي ستتقدم به لمجلس الأمن، قالت: “أرفع لمجلس الأمن ثلاثة تقارير في السنة، وسيكون التقرير هذه المرة مباشرة قبل الانتخابات النيابية، وحكما سيكون تركيز المجتمع الدولي على الانتخابات. هناك نقاط في التقرير الذي سيرفع للأمين العام سيتم بحثها، منها احترام القرار 1701 وما تم القيام به في هذا الشأن، وهل هناك تطورات إيجابية تم تسجيلها”.

وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وفد بريطاني ضم كبير مستشاري الدفاع لمنطقة الشرق الأوسط لدى القيادة البريطانية المارشال مارتن سيمبسون، والملازم جاك باتلر، والملحق العسكري اليريطاني الكولونيل لي ساندرز. وحضر اللقاء سفير بريطانيا يان كولارد، والمستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر والمستشار زياد ميقاتي.

وإستقبل الرئيس ميقاتي الأمين العام لاتحاد البرلمان العربي فايز شوابكي يرافقه النائب السابق اميل رحمة.

اثر اللقاء، قال شوابكي: “تشرفت بلقاء الرئيس ميقاتي وشرحت له دور الإتحاد في ما يتعلق بالتنسيق بين البرلمانات العربية، وكان لدينا الأسبوع الماضي مؤتمر في القاهرة، والرئيس ميقاتي كما تعلمون عضو في مجلس نواب أيضا، وهو معني ومهتم بهذا الجانب”.

وعقد رئيس مجلس الوزراء، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، إجتماعا مع وفد صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس الوفد رنستو راميريز وعضوية: روبير تشايدز، سفيتيانا سيروفيك، نجلا نخلة ومايا شويري. ويشارك في اللقاء مستشارو الرئيس ميقاتي النائب نقولا نحاس وسمير الضاهر وزياد ميقاتي.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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