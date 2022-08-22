سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية في السرايا الحكومية.

وقال حمية إثر اللقاء: “وضعت الرئيس ميقاتي في صورة المشاريع التي نفذت في المطار والمرافىء البحرية بين طرابلس وبيروت، والمشاريع المستقبلية لمرفأي طرابلس وبيروت والمطار ورؤية وزارة الاشغال العامة والنقل وإدارة مرفأ بيروت لكيفية إعادة إعمار المرفأ. وضعت دولته أيضا في صورة ما حققته المرافىء البحرية والمطار من إيرادات للخزينة العامة، فأحد المرافق العامة لوزارة الأشغال العامة والنقل حقق في شهر ايرادات توازي تلك التي تحققت طيلة عام 2021”.

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري الذي قال بعد اللقاء: “تم البحث في الأوضاع العامة والاستحقاقات المقبلة والمهل الدستورية، وقررنا أن نوضح ما يحصل عبر وسائل الإعلام لمسائل مثل الدولار الجمركي والاستحقاقات الدستورية وغيرها من المسائل التي تهم المواطنين”.

وعرض الرئيس ميقاتي مع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض شؤون الوزارة وقطاع الطاقة في لبنان.