سلسلة لقاءات لميقاتي.. وحجار يستعرض موضوعَي "أمان" والأسر الأكثر فقرًا

أكّد وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار استكماله البحث مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في موضوعين: الأول يتعلق ببرنامج “أمان” وتخطي العقدة المتعلقة بالنص، الذي أصدره مجلس النواب في شأن تعديل المشروع.

وقال حجار، بعد اللقاء، في السرايا: “نحن على طريق الحل وهو ما اقترحه دولة الرئيس سيكون مقبولًا، وستُحضّر النقاط الضرورية، في الأسبوع المقبل”.

وأضاف: “أمّا بالنسبة إلى موضوع الأسر الأكثر فقرًا فقدمت لدولته اقتراحًا بالنسبة للعام 2024، وتم التوافق مع دولته في شأن الآلية وسيُرسل الاقتراح إلى الدول المانحة لبدء تطبيقه في العام 2024 وخلال الأيام المقبلة سيتم توضيح آلية الدفع للأسر الأكثر فقرًا”.

واستقبل رئيس الحكومة سفيرة الاتحاد الأوروبيّ ساندرا دو وال، في حضور مستشار رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر.

وقد أطلعت السفيرة رئيس الحكومة على التحضيرات لانعقاد المؤتمر الثامن للنازحين السوريين في بروكسل.

كما استقبل رئيس الحكومة سفير أرمينيا في لبنان فاهان اتابكيان، وعرض معه العلاقات الثنائية.