سلسلة لقاءات لوزيرة الشباب والرياضة في مقرّ الأمم المتحدة

أجرت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان، على هامش الاجتماع الرفيع المستوى الذي عقد لمناسبة الذكرى الثلاثين لبرنامج العمل العالمي حول الشباب في مقر الأمم المتحدة، عددا من اللقاءات، كان من بينها الاجتماع مع رئيس مكتب الشباب في الامم المتحدة (UN Youth office) السيد فيليبي بولييه.

وتمحور اللقاء حول إمكانيات التنسيق بين الوزارة والمكتب الأممي، ولا سيما من خلال المنصة الإلكترونية التي تُزمع الوزارة اطلاقها قريبا.

وعرضت بايراقداريان الخطط التي تنوي الوزارة تنفيذها بالتنسيق مع اليونيسيف وصندوق الامم المتحدة للسكان (UNFPA)، فيما شرح بولييه السياسات المعتمدة من قبل المكتب والخطط التنفيذية المرتبطة بها.

وشددت بايراقداريان على ضرورة التلاقي والتفاعل بين الاطر المحلية والدولية في مجالات الشباب، واعتبرت “ان المنصة المرتقب اطلاقها هي المجال المناسب لتطبيق هذا التلاقي، وفتح المجال امام الشباب اللبناني للانفتاح على العالم”.