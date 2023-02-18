سلسلة لقاءات لوزير الاعلام في العاصمة الفرنسية

عقد وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري سلسلة لقاءات في العاصمة الفرنسية باريس، استهلها بزيارة “فرانس ميديا موند”، حيث التقى رئيستها ماري كريستين ساراغوس، في حضور مدير التطوير العالمي والموارد الخاصة lسيرج شيك، مديرة اذاعة “مونت كارلو الدولية” سعاد الطيب، مديرة اذاعة “فرنسا الدولية” سيسيل ميجي، مديرة “فرانس 24” فانيسا بورغروف، مدير التوزيع في “فرانس ميديا موند” احمد الشيخ، سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان، ومستشارة وزير الاعلام للشؤون الفرنكوفونية اليسار نداف.

وتم البحث في تعزيز التعاون بين “فرانس ميديا موند” ووزارة الاعلام على صعيدي الاذاعة وخصوصاً “تلفزيون لبنان”، حيث تم التوصل الى مشروع تعاون لدعم التلفزيون سوف يعلن عنه لاحقاً، وطلبت السيدة ساراغوس امكانية حصول “مونت كارلو الدولية” على ترددات خاصة بها في لبنان وفي هذا الاطار وعد وزير الاعلام بمتابعة الموضوع، ووضع المجتمعين في اجواء المشاريع التي تحضر لوزارة الاعلام.

ثم جال المكاري في استوديوهات “فرانس 24” “ومونت كارلو الدولية” و”ايريفيه”، بعد ذلك أجرت “فرانس 24” العربية مقابلة معه تنشر لاحقا.

وأجرى المكاري لقاء ثانيا مع رئيس معهد العالم العربي الوزير السابق جاك لانغ، في حضور عدوان والسكرتيرة الاولى للسفير رينا حلوي، والمستشارة نداف، خصص للبحث في عدة مشاريع.

وتطرق في حديثه مع لانغ الى مشاريع الوزارة وامكانية التعاون بين معهد العالم العربي و الوزارة على صعيد تثمين الارشيف الذي يعمل عليه مع المعهد الوطني للسمعي و البصري في فرنسا بعدها شارك المكاري في معرض بعنوان “سمركند”.