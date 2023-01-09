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سلسلة لقاءات لوزير التربية عباس الحلبي

منذ 53 دقيقة
وزير التربية والتعليم عباس الحلبي

وزير التربية والتعليم عباس الحلبي

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إجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي مع وفد من المعلمين المتعاقدين في مدارس المتن الأعلى، الذين أكدوا “عدم رغبتهم في الإضراب وحرصهم على التعليم وتنفيذ ساعات التعاقد”، مستنكرين “الهجوم المنظم على الوزير والوزارة من بعض الذين اعتبروهم لا يمثلون المتعاقدين”، وطالبوا بـ”صرف بدل ساعات التعاقد المنفذة منذ بداية العام الدراسي”.

وابلغهم الحلبي ان “الجداول وصلت اليوم من المناطق التربوية إلى الوزارة وتشمل التعليم الأساسي في كل لبنان، وسوف تتم إحالتها إلى وزارة المالية في أواخر الأسبوع الحالي”.

كما وطالبوا بـ”إعادة النظر في طريقة الدفع لمتعاقدي المواد الإجرائية، لجهة العمل على دفعها من باب آخر في الموازنة غير باب المساهمات وبالتالي عدم إحالتها على ديوان المحاسبة ما يؤخر في صرفها”.

ثم اجتمع الحلبي مع ممثلي لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل وشوكت حولا، الذين طالبوا بضرورة تنفيذ تعميم الوزير بشأن إستيفاء المدارس الخاصة الأقساط بالعملات الأجنبية، والتمسك بمبدأ الشفافية في موازنات المدارس الخاصة.

كذلك استقبل الحلبي الدكتور غازي قانصوه موفدا من رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، وتناول البحث قضايا تربوية.

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