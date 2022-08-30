الثلاثاء 3 صفر 1444 ﻫ - 30 أغسطس 2022 |
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سلسلة لقاءات لوزير التربية.. وهذا ما تم بحثه

منذ 13 دقيقة
وزير التربية والتعليم عباس الحلبي

وزير التربية والتعليم عباس الحلبي

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إجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مع رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران ورابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة برئاسة الدكتور عامر حلواني ، ورئيس مجلس المندوبين الدكتور أنطوان شربل ورئيس صندوق التعاضد الدكتور ربيع مكوك . وعرضت الرابطة معاناتها من ان كل الوعود السابقة المتعلقة بصرف المتأخرات للأساتذة والموظفين والمدربين والمتعاقدين لم تصرف حتى اليوم ، وانه لا يكفي الجامعة إقصاء ملفاتها عن اعمال مجلس الوزراء ، في الوقت الذي كان هناك خمسة مشاريع مراسيم لا تكلف الخزينة أية اعباء ولم يتم إقرارها .

وأبدى الأساتذة خشيتهم أمام وزير التربية من أن الجامعة اللبنانية متروكة لقدرها ، وانه بعد مضي شهرين على الإضراب لم يصر إلى الإتصال بهم ، وأن حقوق الجامعة في موضوع فحوص كورونا PCR تضيع بين مرجع وآخر وبين جهة وأخرى .

وان صندوق التعاضد لا يستطيع زيادة التسعيرة لديه أسوة بالضمان الإجتماعي وتعاونية موظفي الدولة ، لأن لا إمكانات مالية لديه كما توافرت لهاتين المؤسستين.

ثم استمع المجتمعون إلى عرض من الوزير حول المساعي التي قام بها بالإشتراك مع رئيس الجامعة لدى الجهات الرسمية العليا ، وبصورة خاصة مع وزارة المالية ، ووضعهم في اجواء اللقاء الأخير الذي تم بينه وبين رئيس مجلس الوزراء في حضور رئيس الجامعة .

كذلك أجرى الوزير الحلبي إتصالين بوزير المالية والمدير العام للمالية لتسريع عملية تحويل الأموال وصرف الإعتمادات التي أقرت بثلاثة مراسيم وهي 104 مليار ليرة ، و 128 مليار ليرة ، و 50 مليار ليرة للجامعة اللبنانية.

واستقبل الوزير الحلبي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان السيد مجتبى أماني في زيارة هي الأولى لوزارة التربية بعد تسلمه مهامه الديبلوماسية في بيروت ، وكانت جولة افق حول المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران والمراحل التي بلغتها .

كذلك اطلع الوزير على المحادثات الإيرانية مع المملكة العربية السعودية . وكان عرض للعلاقات اللبنانية الإيرانية وخصوصا في المجال التربوي ، ووضع الوزير السفير الإيراني في أجواء الإستعدادات للعام الدراسي والجامعي ، وأشار إلى ضرورة متابعة التنسيق بين الملحقية الثقافية في السفارة ودوائر الوزارة لجهة تسريع استجابة المؤسسات التربوية الإيرانية مما يسرع إنجاز المعادلات للتلامذة اللبنانيين الذين يدرسون في إيران .

واستقبل الوزير الحلبي كذلك وفد الجمعية اللبنانية للتدريب والتنمية delta ضم خضر الغضبان وكمال عبد الخالق في حضور مستشار الوزير الدكتور نادر حديفة ، واطلع منهم على نشاط الجمعية في مجال تأهيل الأولاد النازحين الصغار تربويا ليتمكنوا من الإلتحاق في الصف الأول الأساسي في المدارس الرسمية .

واستقبل بعد ذلك النائب أكرم شهيب وعرض معه قضايا تربوية .

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