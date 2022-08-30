سلسلة لقاءات لوزير التربية.. وهذا ما تم بحثه

إجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مع رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران ورابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة برئاسة الدكتور عامر حلواني ، ورئيس مجلس المندوبين الدكتور أنطوان شربل ورئيس صندوق التعاضد الدكتور ربيع مكوك . وعرضت الرابطة معاناتها من ان كل الوعود السابقة المتعلقة بصرف المتأخرات للأساتذة والموظفين والمدربين والمتعاقدين لم تصرف حتى اليوم ، وانه لا يكفي الجامعة إقصاء ملفاتها عن اعمال مجلس الوزراء ، في الوقت الذي كان هناك خمسة مشاريع مراسيم لا تكلف الخزينة أية اعباء ولم يتم إقرارها .

وأبدى الأساتذة خشيتهم أمام وزير التربية من أن الجامعة اللبنانية متروكة لقدرها ، وانه بعد مضي شهرين على الإضراب لم يصر إلى الإتصال بهم ، وأن حقوق الجامعة في موضوع فحوص كورونا PCR تضيع بين مرجع وآخر وبين جهة وأخرى .

وان صندوق التعاضد لا يستطيع زيادة التسعيرة لديه أسوة بالضمان الإجتماعي وتعاونية موظفي الدولة ، لأن لا إمكانات مالية لديه كما توافرت لهاتين المؤسستين.

ثم استمع المجتمعون إلى عرض من الوزير حول المساعي التي قام بها بالإشتراك مع رئيس الجامعة لدى الجهات الرسمية العليا ، وبصورة خاصة مع وزارة المالية ، ووضعهم في اجواء اللقاء الأخير الذي تم بينه وبين رئيس مجلس الوزراء في حضور رئيس الجامعة .

كذلك أجرى الوزير الحلبي إتصالين بوزير المالية والمدير العام للمالية لتسريع عملية تحويل الأموال وصرف الإعتمادات التي أقرت بثلاثة مراسيم وهي 104 مليار ليرة ، و 128 مليار ليرة ، و 50 مليار ليرة للجامعة اللبنانية.

واستقبل الوزير الحلبي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان السيد مجتبى أماني في زيارة هي الأولى لوزارة التربية بعد تسلمه مهامه الديبلوماسية في بيروت ، وكانت جولة افق حول المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران والمراحل التي بلغتها .

كذلك اطلع الوزير على المحادثات الإيرانية مع المملكة العربية السعودية . وكان عرض للعلاقات اللبنانية الإيرانية وخصوصا في المجال التربوي ، ووضع الوزير السفير الإيراني في أجواء الإستعدادات للعام الدراسي والجامعي ، وأشار إلى ضرورة متابعة التنسيق بين الملحقية الثقافية في السفارة ودوائر الوزارة لجهة تسريع استجابة المؤسسات التربوية الإيرانية مما يسرع إنجاز المعادلات للتلامذة اللبنانيين الذين يدرسون في إيران .

واستقبل الوزير الحلبي كذلك وفد الجمعية اللبنانية للتدريب والتنمية delta ضم خضر الغضبان وكمال عبد الخالق في حضور مستشار الوزير الدكتور نادر حديفة ، واطلع منهم على نشاط الجمعية في مجال تأهيل الأولاد النازحين الصغار تربويا ليتمكنوا من الإلتحاق في الصف الأول الأساسي في المدارس الرسمية .

واستقبل بعد ذلك النائب أكرم شهيب وعرض معه قضايا تربوية .