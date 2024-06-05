سلسلة لقاءات لوزير الخارجية بوحبيب.. وهذه تفاصيلها

استقبل وزير الخارجية والمغتربين، الدكتور عبدالله بوحبيب سفيرة كندا في لبنان، السيدة ستيفاني ماكولم، حيث تم التداول بنتائج زيارة وزيرة خارجية كندا الاخيرة الى بيروت، وإمكانية قيام الوزير بوحبيب بزيارة كندا.

كما التقى بسفير أنغولا، السيد نيلسون كوزمي، حيث أثنى الوزير بوحبيب على علاقات الصداقة بين لبنان ودول القارة الأفريقية ولا سيما على دور الجالية اللبنانية وحضورها الفاعل والإيجابي. وأشار الوزير بوحبيب إلى أهمية المضي قدما في تعزيز التعاون الاقتصادي مع أنغولا، وتم الاتفاق على توجيه دعوة لوزير الخارجية الأنغولي لزيارة لبنان.

كما استقبل ايضا النائب سيمون ابي رميا والسفير الإيراني، السيد مجتبى أماني.

ثم التقى نائب رئيس المفوضية الأوروبية، السيد مارغريتيس شيناس، والوفد المرافق الذي ضم سفيرة الاتحاد الاوروبي في بيروت، السيدة ساندرا دووال.

وقد شدد الوزير بوحبيب على ضرورة دعم رؤية لبنان لتأمين عودة النازحين السوريين الآمنة إلى ديارهم، سيما من خلال فصل السياسية عن مسألة النزوح، والدفع قدما لتوجيه المساعدات الى الداخل السوري. كم دعا الوزير بو حبيب لدعم التحرك العاجل من اجل تنفيذ مشاريع التعافي المبكر في سوريا لتحفيز السوريين على العودة إلى بلادهم، وإعادة توفير الخدمات الاساسية. وشدد ايضا على ان مقاربة لبنان لحل مشكلة النزوح السوري تندرج ضمن القانون الدولي العام واحترام القوانين اللبنانية، وتعكس الاجماع اللبناني الرسمي والشعبي.