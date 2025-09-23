سلسلة لقاءات لوزير الداخلية.. إليكم تفاصيلها

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، على التوالي النواب: أكرم شهيب، وليد البعريني وأحمد رستم وعبد العزيز الصمد، أمين شري وابراهيم الموسوي، ثم غادة أيوب، وتم البحث مع كل منهم في قضايا إنمائية وخدماتية تهم مناطقهم.

كما التقى النائب السابق هادي حبيش.

واستقبل الوزير الحجار أيضا محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، وجرى عرض لملفات إدارية وتنموية تخص المحافظة.

والتقى رئيس “الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية” كامل إبراهيم، وتم التباحث في سبل تعزيز التعاون في مجال السلامة على الطرق.