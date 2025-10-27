سلسلة لقاءات لوزير الداخلية.. إليكم تفاصيلها

وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه، وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه، وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، في حضور محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ورئيس بلدية حربتا، وتم البحث في الأوضاع الصحية والخدمات الطبية في المحافظة، وسبل تعزيز التعاون بين الوزارتين على مستوى العمل الميداني واللوجستي.

كما التقى النائب وائل أبو فاعور، وتم البحث في شؤون إنمائية وخدماتية.

وفي سياق التحضيرات الجارية للانتخابات النيابية المقبلة، عقد الحجار اجتماعا إداريا بحضور فريق العمل، خصص لمتابعة التحضيرات الإدارية واللوجستية.

وكذلك، ترأس اجتماعا تناول ملف الكسارات، بحضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، المحافظين والضباط المعنيين، وتم التطرق إلى آليات تنظيم عمل الكسارات وضبط المخالفات.

كما استقبل الحجار سفير صربيا ميلان تروجانوفيتش، يرافقه المستشار ساشا أوزدانيتش، وتم التداول في سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.