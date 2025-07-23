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سلسلة لقاءات لوزير الداخلية.. إليكم تفاصيلها

منذ ساعتين
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

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استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، النائب أحمد الخير. وخلال اللقاء، تم البحث في عدد من الملفات الإنمائية والخدماتية.

والتقى الملحق الأمني في السفارة الفرنسية لدى لبنان إيريك أوكيني، وتم التطرق إلى سبل تطوير التعاون الأمني بين الجانبين.

كما استقبل الوزير وفدا من رابطة مخاتير بيروت، وتم التداول في شؤون العمل الاختياري وضرورة تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين.

وكذلك، التقى الحجار رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا سيلفانا اللقيس مع وفد من الاتحاد، وتمت مناقشة سبل التعاون مع الوزارة لضمان حقوقهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.

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