سلسلة لقاءات لوزير الداخلية.. إليكم تفاصيلها

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، النواب: حسين الحاج حسن، محمد سليمان، ثم بلال عبدالله، وتداول مع كل منهم في عدد من القضايا الإنمائية والخدماتية المرتبطة بمناطقهم.

كما التقى رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت إبراهيم زيدان، وتم البحث في ملفات بلدية ومشاريع تخص العاصمة.

واستقبل أيضا رئيسة الجلس البلدي لبلدية دوما زينالي أيوب، وجرى عرض لأوضاع البلدة وحاجات أبنائها.

كما التقى رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت إبراهيم زيدان، وتم البحث في ملفات بلدية ومشاريع تخص العاصمة.

واستقبل أيضا رئيسة الجلس البلدي لبلدية دوما زينالي أيوب، وجرى عرض لأوضاع البلدة وحاجات أبنائها.