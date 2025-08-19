الثلاثاء 25 صفر 1447 ﻫ - 19 أغسطس 2025 |
سلسلة لقاءات لوزير الداخلية.. إليكم تفاصيلها

منذ 48 ثانية
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، النواب: حسين الحاج حسن، محمد سليمان، ثم بلال عبدالله، وتداول مع كل منهم في عدد من القضايا الإنمائية والخدماتية المرتبطة بمناطقهم.

كما التقى رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت إبراهيم زيدان، وتم البحث في ملفات بلدية ومشاريع تخص العاصمة.

