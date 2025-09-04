الخميس 12 ربيع الأول 1447 ﻫ - 4 سبتمبر 2025 |
سلسلة لقاءات لوزير الداخلية.. إليكم تفاصيلها!

منذ ساعتين
آخر تحديث: 4 - سبتمبر - 2025 6:02 مساءً
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، النائبة نجاة عون صليبا، ثم النائب كميل شمعون

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجّار في مكتبه في الوزارة منسق تيار المستقبل في البقاع سعيد ياسين، حيث عرض الاخير لحاجات البقاع الأمنية، كما بحث معه في دعم مراكز الدّفاع المدني، وتنظيم حركة الشاحنات المبرّدة على طريق ضهر البيدر بما يضمن عدم تأثيرها على حركة سير المواطنين، مع تسهيل انتقال البضائع من البقاع إلى الساحل وبالعكس، من دون تأخير.

كما عرض ياسين لعدد من الشؤون الخدماتية لأهالي المنطقة.

من زاوية آخرى، استقبل النائبة نجاة عون صليبا، ثم النائب كميل شمعون، وبحث مع كل منهما في عدد من القضايا الإنمائية والخدماتية.

كما التقى وفدًا من تجار سلاح الصيد والخرطوش، وجرى التداول في واقع القطاع وسبل تنظيمه ضمن الأطر القانونية.

