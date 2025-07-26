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سلسلة لقاءات لوزير الداخلية.. وهذا ما تم بحثه

منذ 25 دقيقة
آخر تحديث: 26 - يوليو - 2025 8:15 مساءً
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

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استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، النائب السابق سيرج طورسركيسيان مع وفد من حزب الهنشاك برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية فانيك داكسيان ، ثم النائب السابق عثمان علم الدين، وبحث مع كل منهما الأوضاع العامة وشؤونا إنمائية.

كما استقبل وفدا من جمعية اليازا برئاسة زياد عقل، حيث تم التداول في سبل تعزيز السلامة المرورية والتعاون المشترك بين الجانبين.

وتطرق مع وفد من شركة صادر Sader Legal برئاسة راني صادر، الى امكانية التعاون بين الجانبين في مجال استخدام الأدوات القانونية التي توفرها.

كما والتقى رئيس بلدية الفنار ميشال سلامة، وتم التداول في شؤون إنمائية تتعلق بالبلدة.

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