الثلاثاء 3 ربيع الأول 1447 ﻫ - 26 أغسطس 2025 |
سلسلة لقاءات لوزير الداخلية

منذ 34 دقيقة
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار النائب وليد البعريني، يرافقه وفد من بلديات محافظة عكار، وتم البحث في شؤون المنطقة الإنمائية والخدماتية.

كما استقبل رئيس اتحاد بلديات العرقوب قاسم القادري على رأس وفد من رؤساء البلديات، وتم التداول في أوضاع المنطقة وسبل تفعيل العمل البلدي وتعزيز الخدمات فيها.

وكذلك، التقى الحجار نقيب محامي الشمال سامي الحسن، يرافقه وفد من النقابة، وتم التطرق إلى سبل التعاون بين الوزارة والنقابة بما يخدم حسن تطبيق القانون وصون حقوق المواطنين.

واستقبل أيضا رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، ثم النائب السابق خالد صعب، وعرض مع كل منهما للأوضاع العامة على الساحة الداخلية.

كما التقى المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد عماد خريش، وتم البحث في شؤون الدفاع المدني وحاجات العناصر اللوجستية والفنية لتعزيز جهوزيتهم.

كما التقى مؤسس جمعية “يازا” للسلامة المرورية زياد عقل، وعرض خلال اللقاء لملف السلامة على الطرقات وسبل التعاون المشترك في هذا الإطار.

